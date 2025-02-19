Гвардиола: "Я солгал насчет одного поцента"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что солгал, когда оценил в один процент шансы своей команды на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Сити" обиднейшим образом проиграл "Реалу" первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов на прошлой неделе. "Горожане" пропустили два гола в концовке и потерпели поражение 2:3.



Гвардиола был не в духе после этого результата, заявив, что шансы "Сити" на "камбэк" в Мадриде составляют "один процент", однако на самом деле Хосеп не считает положение своей команды таким уж безнадежным.



"Каждый раз, когда я говорю, что думаю, вы не верите мне, но на сей раз вы оказались правы — я солгал".



"Это правда (насчет одного процента), потому что после матча в Англии мы стоим на вылет".



"Приезжать на "Бернабеу", с его историей, всегда очень тяжело, но у нас были хорошие моменты здесь. Давайте посмотрим, сможем ли мы испугать их, по крайней мере, а там станет видно", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.