Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" обязан побеждать испанский "Реал" на выезде в среду вечером для выхода в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Сити" потерпел обидное домашнее поражение 2:3 от "Реала", пропустив два гола в концовке.



Таким образом, теперь "Сити" вынужден играть на победу в Мадриде, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды на успех в один процент.



- На прошлой неделе "Реал" в 40-й раз выиграл первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф европейских турниров. В 37 из 39 предыдущих случаев испанская команда проходила дальше.



- На прошлой неделе "Сити" в пятый раз проиграл первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов. Все четыре предыдущих раза "горожане" вылетали.



- "Реал" проиграл только один из шести последних домашних матчей против "Сити" в Лиге Чемпионов (3 победы, 2 ничьи) — 1:2 в 1/8 финала в сезоне 2019/20.



- "Сити" проиграл девять из 27 матчей Лиги Чемпионов против команд из Испании — почти вдвое больше, чем против команд из какой-либо другой страны (по 5 против команд из Франции и Германии).



- 28% своих поражений в Лиге Чемпионов "Сити" потерпел от испанских команд (9/32).



- "Реалу" не удавалось забить лишь в одном из 78 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (всего 207 голов забито) — против московского ЦСКА в декабре 2018 (0:3).



- Сити" проиграл все три последних выездных матча в Лиге Чемпионов.



- "Сити" потерпел три поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, когда забивал первым. Четыре раза подобное еще ни с кем не случалось в истории соревнования.



- Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола станут первыми тренерами, которые сразятся друг с другом в Лиге Чемпионов 10 раз. Итальянец выиграл четыре из первых девяти встреч (3 ничьи, 2 поражения) и никогда не проигрывал испанцу дома (2 победы, 2 ничьи).



- Полузащитник "Реала" Джу Беллингем забил три гола против "Сити" в Лиге Чемпионов — больше, чем против какой-либо другой команды в соревновании.



- У нападающего "Сити" Эрлинга Холанда 49 голов в 48 матчах Лиги Чемпионов за карьеру.



"Сити" взял на этот выезд плеймейкера Джека Грилиша, который был вынужденно заменен в первой встрече. Также вовремя поправились защитники Натан Аке и Рубен Диаш.



Лига Чемпионов. Стыковой раунд плей-офф. Ответный матч

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 3:2

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз