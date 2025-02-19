"Реал" хочет Брантуэйта, Конате или Хейсена

Испанский "Реал" составил шорт-лист из трех центральных защитников, выступающих за клубы Премьер-Лиги.

Приглашение центрального защитника в помощь к Антонио Рюдигеру, Давиду Алабе и Эдеру Милитао является одним из приоритетов для "Реала" на грядущее лето.



По информации Daily Mail, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заинтересован в воссоединении с Джарродом Брантуэйтом, которому он в свое время устроил дебют за "Эвертон".



Брантуэйт не очень удачно провел первую половину этого сезона, но после возвращения Дэвида Мойеса на должность главного тренера "Эвертона" снова проявляет себя с лучшей стороны.



Помимо оцениваемого в 75 миллионов фунтов Брантуэйта, на радаре у "Реала" значатся Ибраима Конате из "Ливерпуля" и Дин Хейсен, чей контракт с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 млн. фунтов.