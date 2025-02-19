Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 19 февраля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Астон Виллой" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" проиграла лишь один из семи последних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 4 ничьи). Свое единственное домашнее поражение в этом сезоне английского первенства "вилланы" потерпели от "Арсенала" в августе, с тех пор не проиграв ни одного из 12 поединков на своем поле (6 побед, 6 ничьих).



Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге достигла 21 матча и продолжается с поражения от "Ноттингем Форест" в середине сентября (15 побед, 6 ничьих). У "красных" больше всех "клин-шитов" в этом сезоне английского первенства — 10, включая шесть на выезде.



"Вилла" не выиграла ни одной из восьми последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге — с победы 7:2 в октябре 2020 (3 ничьи, 5 поражений). В четырех последних выездах на "Вилла Парк" с учетом всех соревнований "красные" в среднем забивали по три гола.



Полузащитник Бубакар Камара получил травму задней поверхности бедра и пополнил внушительный лазарет "Виллы". Эзри Конса, Мэтти Кэш и Леон Бэйли под вопросом.



После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс. Джо Гомес и Коди Гакпо травмированы.