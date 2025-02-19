Томиясу подтвердил, что перенес операцию на колене

Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу подтвердил, что перенес операцию на проблемном колене.

Томиясу сыграл лишь шесть минут в этом сезоне, появившись на замену против "Саутгемптона" в октябре.



"Арсеналу" не удалось поставить Томиясу на ноги с помощью консервативных методов лечения, поэтому 26-летний игрок сборной Японии был отправлен под нож хирурга.



"Несколько дней назад я перенес операцию на своем колене, и я уже приступил к реабилитации, которая позволит мне вернуться к любимому делу".



"Это был тяжелейший период в моей карьере, и он еще продлится некоторое время, но я не сдамся. Спасибо вам за вашу поддержку и увидимся снова", — написал Томиясу в инстаграме.



The Athletic уточняет, что восстановление Томиясу займет несколько месяцев, и Такехиро пропустит остаток сезона.