МЮ узнал, сколько будут отсутствовать Майну и Диалло

"Манчестер Юнайтед" определился со сроками восстановления полузащитника Кобби Майну и решил отправить вингера Амада Диалло на операцию.

Майну и Диалло получили свои травмы на тренировках "Юнайтед" на прошлой неделе.



Как сообщает Daily Mail, у Майну было диагностировано растяжение икроножной мышцы, и Кобби вернется в строй приблизительно через шесть недель — аккурат к 1/8 финала Лиги Европы в начале марта.



А вот с Диалло ситуация обстоит гораздо хуже, и медицинский штаб "Юнайтед" решил, что 22-летний ивуариец нуждается в операции на поврежденной лодыжке.



Восстановление после операции займет несколько месяцев, что не оставляет Диалло реальных шансов снова сыграть в этом сезоне.