Маккарти назвал трех нападающих, которыми интересовался МЮ перед покупкой Хейлунда

Бывший член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Бенни Маккарти назвал трех нападающих, которыми интересовались "красные дьяволы" перед тем, как купить Расмуса Хейлунда.

Экс-главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг удивил многих, когда в августе 2023 потратил 72 миллиона фунтов на приглашение Хейлунда из "Аталанты".



По словам Маккарти, покинувшего "Юнайтед" в 2024 году, на радаре у "дьяволов" также находились Харри Кейн, Рандаль Коло-Муани и Виктор Осимхен, но клуб решил потратиться на самого молодого игрока.



"Летом 2023 нашей целью номер один был Харри Кейн. Кейн был приоритетной целью, но, очевидно, возникла проблема с ценником. Если бы он переходил из "Тоттенхэма" в "Юнайтед", к его ценнику было бы добавлено несколько миллионов фунтов".



"Но, глядя на это сейчас, кажется, что Харри Кейн за 100 миллионов фунтов стоил бы того, потому что он отправился в "Баварию" и все равно себя проявляет, все равно забивает голы. Поэтому, думается, нам стоило потратиться на Харри Кейна, а затем попытаться инвестировать в Расмуса Хейлунда".



"Это было бы лучшей вещью для Расмуса, обладай он кем-нибудь вроде Харри Кейна рядом. Поэтому да, Харри Кейн был целью номер один Эрика. Эрик действительно его хотел. Также в его списке высоко значился Коло-Муани. Был в этом списке и Виктор Осимхен. Но мне казалось, что за 100 миллионов фунтов ты должен получить совершенного игрока".



"Харри Кейн, на мой взгляд, был совершенным игроком. Но, к сожалению, клуб так не считал. Они подумали, что в долгосрочной перспективе будет лучше инвестировать в Расмуса Хейлунда, поэтому мы вышли из борьбы за Кейна и подписали лишь Расмуса", — цитирует Маккарти Daily Mirror.