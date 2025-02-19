Гвардиола: "Нам нужно провести почти идеальный матч"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде нужно провести "почти идеальный матч" в гостях у "Реала", чтобы попасть 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Сити" сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов, имея дефицит в один гол после первой встречи в Манчестере.



Гвардиола хочет, чтобы его команда проявила смелость и сыграла на победу, иначе Хосеп не видит шансов на успех.



"Нам нужно провести почти идеальный матч. Результат первого матча был плохим".



"Эту не идеальная ситуация, нам нужно атаковать и забивать голы. Такова идея".



"Нам нужно сыграть смело и быть собой. Нам нужно играть на победу, потому что иначе ты можешь проиграть. Прежде мы были хороши, потому что играли матчи на победу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.