Гвардиола: "Нам нужно провести почти идеальный матч"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде нужно провести "почти идеальный матч" в гостях у "Реала", чтобы попасть 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Сити" сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов, имея дефицит в один гол после первой встречи в Манчестере.

Гвардиола хочет, чтобы его команда проявила смелость и сыграла на победу, иначе Хосеп не видит шансов на успех.

"Нам нужно провести почти идеальный матч. Результат первого матча был плохим".

"Эту не идеальная ситуация, нам нужно атаковать и забивать голы. Такова идея".

"Нам нужно сыграть смело и быть собой. Нам нужно играть на победу, потому что иначе ты можешь проиграть. Прежде мы были хороши, потому что играли матчи на победу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2025 06:00

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  1. xusanov 19.02.2025 06:09 # xusanov
    Верим в победу.

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  2. hunter022 19.02.2025 06:08 # hunter022
    Скорее избиение немощей хозяевами поля,все решится в первом тайме...

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