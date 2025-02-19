Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

"Ливерпуль" с "Арсеналом" синхронно победили, "Эвертон" добыл очередную победу при Дэвиде Мойесе, а "Челси" продемонстрировал свою зависимость от формы Коула Палмера. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Эндо обеспечивает успех "Ливерпуля"



Заметная нервозность на последних минутах игры "Ливерпуля" с командой из нижней четверки стала напоминанием о том, что в последний раз "Энфилд" был задействован в успешной борьбе за титул в 1990 году. Потому что пять лет назад пандемия лишила болельщиков возможности активно участвовать в чемпионской гонке.



Арне Слот выглядит уже не так круто, как раньше. Не то чтобы "Вулверхэмптон" казался легкой добычей: даже в хаотичном периоде начала сезона команда Гари О'Нила вплотную подобралась к "Ливерпулю" на "Молинью". Но в чемпионской гонке наступает момент, когда болельщики одержимо смотрят на часы на стадионе и на свои собственные часы, желая скорейшего завершения игрового времени.



В среду были отголоски мерсисайдского дерби — "Эвертон" был в наших головах", — признался Слот. Но когда на 71-й минуте после блестящего гола Матеуса Куньи появился Ватару Эндо, стало ясно, что Слот обеспокоен и готов сделать все, чтобы погасить активность "волков". Японец является специалистом Слота по подстраховке: в этом сезоне "Ливерпуль" еще не пропустил ни одного гола в чемпионате после выхода Эндо на замену. Талисман Слота помог команде и сейчас.



"Лестер" морально готов к вылету



Зная, что протесты фанатов не за горами, "Лестер" решил поделиться программными заметками председателя совета директоров Айявата Шриваддханапрабхи накануне субботнего поражения от "Арсенала", что, судя по всему, было попыткой успокоить болельщиков.



Суть его послания сводилась к обвинению правил ФФП в том, что Рууд Ван Нистелрой не смог усилить состав команды в январе, помимо прибытия защитника Войо Кулибали за 3 миллиона фунтов.



У "Лестера" имелись моменты, пока Микель Мерино не забил первый из двух своих голов, но теперь у "лис" девять поражений в 10 последних матчах Премьер-Лиги и ни одной "сухой" игры из 21 последней во всех соревнованиях. Ван Нистелрою предстоит большая работа, чтобы избежать понижения в классе.



"Если "Арсенал" обыгрывает тебя без единого удара, и у тебя нет ни единого шанса, значит, результат и игра не те", — сказал Ван Нистелрой. "Но у нас были хорошие выступления, и еще одно сегодня, на максимуме наших возможностей". Последняя фраза, безусловно, самая зловещая.



Гвардиола снимает давление со своей команды



Несмотря на то, что "Манчестер Сити" в субботу разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0, Хосеп Гвардиола оценивает шансы пройти "Реал" после 2:3 в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов, как близкие к нулю.



"Эта победа нам поможет, но шансы отыграться с такой позиции… Если вы спросите перед игрой, каков процент на проход, то я назову 1% — он будет минимальным. Но если у вас есть шанс, нужно постараться. Лучше ехать в Мадрид с таким результатом. Поэтому ладно, шанс есть — небольшой".



Конечно, Гвардиолу можно заподозрить в том, что он пытается снять давление со своей команды и немного расслабить "Реал" — все же в матче с "Ньюкаслом" "Сити" действительно был хорош, а Омар Мармуш впервые после прихода на "Этихад" продемонстрировал свою впечатляющую в этом сезоне форму. Тем не менее, "Сити" всего лишь участвует в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и для спасения сезона "горожанам" неплохо бы совершить чудо на "Сантьяго Бернабеу".



Сможет ли второе пришествие Мойеса стать успешным?



Команда "Эвертона" полна уверенности и добивается больших результатов, а болельщики приветствуют своего менеджера и надеются на светлое будущее. Давненько такого не было. На протяжении большей части предыдущего 11-летнего пребывания Дэвида Мойеса в клубе все было не так.



Он постоянно боролся с обстоятельствами, теряя звездных игроков вроде Уэйна Руни, на фоне доминирования "большой четверки" той эпохи. Второй медовый месяц не будет длиться вечно, и Мойес знает по своей работе в "Вест Хэме", что новый стадион не обязательно станет землей обетованной.



Однако мудрость его возвращения не может выглядеть более разумной в настоящее время, поскольку он смог очень быстро извлечь пользу из Бету, защитника Джейка О'Брайена и Йеспера Линдстрема, которые не были любимы Шоном Дайчем. На "Селхерст Парк" все улыбались, но Мойес завершил свое выступление перед журналистами, сказав: "Я хочу видеть больше прогресса от игроков. Я хочу, чтобы мы играли лучше, когда можем".



Стадион "Вест Хэма" — один из самых тихих в Премьер-Лиге



"Лондон Стэдиум" — мрачное место, когда "Вест Хэм" играет плохо. Первый тайм субботнего матча с "Брентфордом" прошел в почти полной тишине. Перебои в работе железнодорожных линий, идущих в Стратфорд, вряд ли способствовали такому настроению, да и планировка арены остается проблемой.



Находясь так далеко от поля, легко отвлечься во время утомительной игры. На стадионе может быть шумно по особым случаям, но апатия поражает во время более рутинных матчей, снижая фактор страха для приезжих команд. Во время поражения "Вест Хэма" от "Кристал Пэлас" в прошлом месяце было жутко тихо, и так же жалко было во время уверенной победы "Брентфорда" со счетом 0:1.



Конечно, хорошая игра команды могла бы помочь. Но "Вест Хэм" играет на этой арене уже почти 10 лет, и трудно найти много болельщиков, которые бы сказали, что впечатления от игры на "Лондон Стэдиум" сравнимы с теми, что были на "Аптон Парк". Кажется, в случае с "молотобойцами" мы можем наблюдать редкий пример крайне неудачной смены стадиона, когда во время переезда клуб потерял больше, чем нашел.



Палмер не справляется с ролью "фальшивой девятки"



Неудивительно, что спад формы Коула Палмера совпал с недавними неудачами "Челси". Язык тела нападающего сборной Англии во время унизительного поражения 3:0 от "Брайтона" подвергся тщательному изучению, поскольку он некомфортно чувствовал себя в роли "ложной девятки".



Джейми Каррагер был среди тех, кто предположил, что Палмер может разочароваться в скорости прогресса под руководством Энцо Марески. Травма задней поверхности бедра вывела из строя Нони Мадуэке на несколько недель после того, как Палмер упустил две хорошие возможности в начале матча, и Мареска признал, что не только его звездный игрок испытывает трудности.



"Футбол — командная игра, это не теннис; не только Коул Палмер не в форме", — сказал итальянец. "В каком-то смысле это может показать желание Коула улучшить ситуацию. Но дело не только в Коуле, а во всех игроках".



Хименес возвращается к своей лучшей форме



В футболе очень мало второстепенного. Когда игрок теряет форму и уверенность в себе, все это очень трудно вернуть, особенно если этот период затянулся более чем на год или 18 месяцев.



Именно в ноябре 2020 года Рауль Хименес получил перелом черепа в матче с "Арсеналом". В то время он был одним из лучших классических центральных нападающих в Премьер-Лиге, бомбардиром, который вел за собой команду.



Возможно, в прошлом сезоне были признаки того, что он, наконец-то, начал возвращаться к своим лучшим качествам. Но сейчас — спустя четыре с небольшим года после травмы и в возрасте 33 лет — он окончательно вернулся. Он держит мяч, выигрывает верховые мячи, срезает углы. Он организовал победный гол Калвина Бэсси и в другой день вполне мог бы забить пару голов сам — один из его ударов головой прошел чуть дальше, а второй отразил Матц Сельс.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru