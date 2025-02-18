Пакета получил травму на тренировке "Вест Хэма"

Ведущий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета получил травму на тренировке в преддверии дерби с "Арсеналом".

По информации Evening Standard, Пакета был вынужден досрочно завершить тренировку "Вест Хэма" на базе в Раш-Грин во вторник.



В данный момент известно лишь то, что у 27-летнего бразильца возникли проблемы с лодыжкой. Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер должен сообщить подробности во время своей пресс-конференции в четверг.



Если Пакета не сможет сыграть против "Арсенала" в субботу, то место Лукаса в стартовом составе "молотобойцев" с высокой вероятностью займет Карлос Солер.



Добавим, в этом сезоне Пакета забил четыре гола за "молотобойцев" в 23 матчах Премьер-Лиги.