Пакета получил травму на тренировке "Вест Хэма"

Лукас Пакета Ведущий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета получил травму на тренировке в преддверии дерби с "Арсеналом".

По информации Evening Standard, Пакета был вынужден досрочно завершить тренировку "Вест Хэма" на базе в Раш-Грин во вторник.

В данный момент известно лишь то, что у 27-летнего бразильца возникли проблемы с лодыжкой. Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер должен сообщить подробности во время своей пресс-конференции в четверг.

Если Пакета не сможет сыграть против "Арсенала" в субботу, то место Лукаса в стартовом составе "молотобойцев" с высокой вероятностью займет Карлос Солер.

Добавим, в этом сезоне Пакета забил четыре гола за "молотобойцев" в 23 матчах Премьер-Лиги.


Метки Вест Хэм, Пакета, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2025 23:00

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