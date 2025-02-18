Уэбб признал, что Льюис-Скелли не заслуживал удаления против "Вулверхэмптона"

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли был удален ошибочно против "Вулверхэмптона".

В конце января независимая комиссия удовлетворила апелляцию "Арсенала" и аннулировала красную карточку Льюис-Скелли против "волков".



Уэбб признает, что Льюис-Скелли больше заслуживал "горчичника", но и к решению рефери Майкла Оливера относится с пониманием.



"Начну с того, что мы предпочли бы видеть желтую карточку в этой ситуации. Во время матча рефери увидел, что Майлс Льюис-Скелли движется в направлении соперника без какой-либо возможности или намерения сыграть в мяч, а лишь с намерением остановить соперника. И рефери видит контакт высоко поднятой ногой, после чего соперник падает".



"Рефери почувствовал, что это серьезный фол. Арбитр VAR проверил, не ли здесь явной ошибки, и ошибки не обнаружил, увидев, что контакт с ногой случился довольно высоко".



"Но мы знаем, что для серьезного фола нужна чрезмерная сила или жестокость, а в данном случае мы видим удар высоко поднятой ногой по касательной, и игрок довольно быстро убирает ногу".



"По этой причине практически каждый пришел к выводу, что это не тянет на серьезный фол, ведь удар был по касательной. Шипы по-настоящему не вонзились в ногу, они скользнули по ноге и вернулись на газон", — цитирует Уэбба Sky Sports.



