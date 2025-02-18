Каземиро назвал дебютный сезон в МЮ своим лучшим в карьере
Полузащитник Каземиро заявил, что его первый сезон в "Манчестер Юнайтед" был лучшим в его игровой карьере.
Ранее в своей карьере, выступая за "Реал", Каземиро выиграл три титула Ла Лиги, Кубок Испании, пять Лиг Чемпионов.
Однако 32-летний бразилец убежден, что в "Реале" ему не удавалось показывать такой классный футбол, как в сезоне 2022/23, который "Юнайтед" завершил на третьем месте в Премьер-Лиге.
"В индивидуальном плане моим лучшим сезоном в качестве футболиста был мой первый в "Манчестер Юнайтед".
"Я не говорю, что он был лучшим в коллективном плане и в плане трофеев. Лига Чемпионов с Мадридом — высшее достижение, но, думаю, в мой первый год "Олд Траффорд" наблюдал лучшую версию Каземиро", — сообщил игрок AS.
18.02.2025 21:00
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