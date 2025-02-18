"Реал" добавил Ираолу в шорт-лист на замену Анчелотти

Испанский "Реал" добавил Андони Ираолу в шорт-лист на замену своему главному тренеру Карло Анчелотти.

Уже длительное время ходят слухи, что этот сезон станет последним для Анчелотти в Мадриде, несмотря на рассчитанный до лета 2026 контракт.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Реал" активно готовится на случай расставания с бывшим наставником "Челси" и "Эвертона".



На замену Анчелотти "Реал" рассматривает Хаби Алонсо из "Байера", а также Ираолу, чей "Борнмут" блестяще проводит этот сезон и сейчас занимает пятое место в Премьер-Лиге.



Ранее в своей тренерской карьере Ираола провел три года в Мадриде, возглавляя "Райо Вальекано", откуда Андони и отправился в "Борнмут" в 2023 году.



Добавим, "Реал" — не единственный претендент на Ираолу. 42-летний испанец, контракт которого с "Борнмутом" истекает в конце следующего сезона, также вызывает интерес у "Тоттенхэма".