"Ливерпуль" решает вопрос об операции Гомеса

Защитнику "Ливерпуля" Джо Гомесу может потребоваться операция на задней поверхности бедра.

27-летний Гомес был заменен уже на 11-й минуте проигранного "Ливерпулем" матча 4-го раунда Кубка Англии против "Плимута" 9 февраля.



В преддверии выезда к "Астон Вилле" главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что Гомес пропустит "значительные части" остатка сезона, причем операция, вопрос о которой сейчас решается, может только увеличить срок отсутствия Джо.



"Это большой удар по Джо и по нам. Он очень упорно трудился над возвращением в строй, и в первом же своем матче, спустя две или три минуты, он совершил ускорение и теперь снова выбыл на несколько недель".



"Это всегда очень сложно для игрока в любой части сезона, не говоря уже о части, которую предвкушает каждый".



"Он пропустит значительные части остатка сезона, но мы ожидаем, что он вернется в финальной фазе сезона", — цитирует Слота BBC.