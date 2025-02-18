Мидо поведал, что Салах получил "громадное предложение" из Саудовской Аравии

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и сборной Египта Мидо поведал, что его соотечественник Мохамед Салах имеет на руках роскошное предложение из Саудовской Аравии.

Как известно, Салах до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Ливерпулем", и уже с января Мохамед может свободно общаться с зарубежными клубами.



Мидо не знает, что Салах думает насчет поступившего ему от саудитов предложения, но надеется, что Мохамед продолжит блистать в "Ливерпуле".



"Мне известно, что он получил громадное предложение из саудовской лиги, но я правда думаю, что Салах хочет остаться в "Ливерпуле".



"Каждый раз, когда я вижу, как он разговаривает и, конечно, как играет, я думаю, что он хочет творить историю в "Ливерпуле".



"Он уже вошел в историю с "Ливерпулем". Думаю, он один из лучших игроков, когда либо носивших эту футболку, и я правда думаю, что он должен остаться в "Ливерпуле".



"Конечно, фанаты были бы счастливы сохранить его. Он является их любимчиком. У меня нет никаких новостей, но я буду очень рад за него, если он останется в "Ливерпуле", — сообщил Мидо talkSPORT.