"Юнайтед" может повторно заработать на Гринвуде
"Манчестер Юнайтед" может повторно заработать крупную сумму на своем бывшем нападающем Мейсоне Гринвуде грядущим летом.
Напомним, прошлым летом "Юнайтед" отказался восстановить Гринвуда, запятнавшего свою репутацию скандалом с изнасилованием и избиением своей девушки, в качестве игрока первой команды.
В итоге Гринвуд был продан в "Марсель" за 26.6 млн. фунтов. При этом "Юнайтед" получил право на 50 процентов от прибыли, которую может получить французский клуб с последующей перепродажи игрока.
С тех пор 23-летний англичанин, у которого с девушкой недавно родился второй ребенок, забил 14 голов в 22 матчах, чем привлек внимание ряда крупнейших клубов Европы, включая ПСЖ и "Барселону", сообщает talkSPORT.
В данный момент Гринвуд оценивается в 60 млн. фунтов, и если "Марселю" удастся его продать по такой цене, доля "Юнайтед" составит около 16.5 млн. фунтов, что стало бы хорошей прибавкой к трансферному бюджету "красных дьяволов".
18.02.2025 17:00
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