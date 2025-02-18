Слот: "Буду совершенно удивлен, если Рэшфорд не проявит себя в "Вилле"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что будет "совершенно удивлен", если нападающий Маркус Рэшфорд не проявит себя в "Астон Вилле".
На исходе зимнего трансферного окна Рэшфорд отправился из родного "Манчестер Юнайтед" в аренду в "Виллу", которая в среду вечером примет на своем поле лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".
Слот придерживается высокого мнения насчет Рэшфорда и его качеств, ожидая, что Маркус заиграет в команде Унаи Эмери.
"Конечно, я знал Маркуса Рэшфорда раньше, потому что я следил за Премьер-Лигой. Но впервые я встретился с ним в реальной жизни во время предсезонного турне по США. Я был впечатлен. Я был действительно впечатлен тем, насколько он быстр, насколько он высок, насколько комфортно он обращается с мячом".
"Думаю, он очень хороший игрок. Надеюсь, он покажет это в "Вилле". Конечно, я не надеюсь, что он сделает это завтра".
"Я буду совершенно удивлен, если игрок такого мастерства не проявит себя в ближайшие месяцы, потому что он очень хороший игрок", — цитирует Слота Evening Standard.
18.02.2025 16:00
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