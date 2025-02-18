Паркер: "Делап — идеальный нападающий для "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что Лиам Делап из "Ипсвича" идеально бы подошел на роль центрального нападающего для "красных дьяволов".

Ранее в феврале издание The Athletic сообщило, что теперь переход нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в "Юнайтед" выглядит маловероятным, и одним из более реалистичных вариантов для "дьяволов" на лето выглядит Делап.



В минувший уикенд 22-летний англичанин забил свой 10-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, и Паркер убежден, что как раз такого игрока не хватает команде Рубена Аморима на острие атак.



"Можно сказать, что Лиам Делап — идеальный нападающий, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед", и это легко говорить, потому что в данный момент "Манчестер Юнайтед" не обладает центральным нападающим. Так что Лиам Делап сделал бы огромную разницу".



"Он может взять мяч в ноги, продраться через соперников, он не падает легко, и он совершает эти бескорыстные рывки за спину защитникам. Он был бы абсолютно идеален для "Манчестер Юнайтед" и для многих других команд Премьер-Лиги", — цитирует Паркера Daily Mirror.