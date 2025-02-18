"Юнайтед" продвигается в переговорах по Кенда

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о покупке вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда.

17-летнего Кенда принялись настойчиво сватать в "Юнайтед" с тех пор, как главный тренер Рубен Аморим прибыл в Манчестер из Лиссабона ранее в этом сезоне.



По информации журналиста Бена Джейкобса, "Юнайтед" надеется согласовать переход Кенда еще до открытия летнего трансферного окна.



В данный момент "Юнайтед" предлагает около 33 миллионов фунтов за Кенда, тогда как "Спортинг" оценивает Жеовани ближе к 50 млн. фунтов. Сам игрок заинтересован в воссоединении с Аморимом.



Добавим, в этом сезоне Кенда забил один гол и отдал три результативные передачи в 22 матчах португальского первенства.