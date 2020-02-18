Томас Тухель пропустил более половины уикендов в Премьер-Лиге с момента своего назначения главным тренером сборной Англии.

Напомним, 1 января Тухель официально приступил к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии по контракту, рассчитанному на 18 месяцев.



Тухель был замечен на ряде матчей в два первых уикенда, но три последующих пропустил. Помимо этого, Томас проигнорировал 3-й и 4-й раунды Кубка Англии, а также все четыре полуфинальных поединка Кубка Лиги.



Как сообщает The Times, все это случилось с ведома FA, которая изначально разрешила Тухелю работать удаленно, из дома в Германии. Однако оснований предполагать, что Томас не смотрит матчи по телевизору, нет.



С момента своего назначения всего Тухель почтил своим присутствием 17 матчей английских команд во внутренних соревнованиях и на европейской арене, включая домашнее поражение "Манчестер Сити" со счетом 2:3 от "Реала" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.