Тухель пропустил более половины уикендов в Премьер-Лиге

Томас Тухель Томас Тухель пропустил более половины уикендов в Премьер-Лиге с момента своего назначения главным тренером сборной Англии.

Напомним, 1 января Тухель официально приступил к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии по контракту, рассчитанному на 18 месяцев.

Тухель был замечен на ряде матчей в два первых уикенда, но три последующих пропустил. Помимо этого, Томас проигнорировал 3-й и 4-й раунды Кубка Англии, а также все четыре полуфинальных поединка Кубка Лиги.

Как сообщает The Times, все это случилось с ведома FA, которая изначально разрешила Тухелю работать удаленно, из дома в Германии. Однако оснований предполагать, что Томас не смотрит матчи по телевизору, нет.

С момента своего назначения всего Тухель почтил своим присутствием 17 матчей английских команд во внутренних соревнованиях и на европейской арене, включая домашнее поражение "Манчестер Сити" со счетом 2:3 от "Реала" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.


Метки FA, сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2025 13:00

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