Микел раскритиковал Мареску

Экс-полузащитник "Челси" Джон Оби Микел раскритиковал главного тренера "синих" Энцо Мареску за недостаточные амбиции.

"Челси" очень уверенно провел первую половину сезона и одно время был основным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", однако Мареска раз за разом говорил, что его команде рано претендовать на титул.



Также Мареска говорил, что развитие его команды идет с опережением графика, и такого рода высказывания приводят Микела в ярость.



"Кто, б***ь, сказал ему это? Ты, б***ь, шутишь с мной? Это футбольный клуб "Челси".



"Вы не можете, б***ь, опережать график. Это, б***ь, футбольный клуб "Челси". Не хочу проявить неуважение к "Лестеру", откуда он пришел, но это, б***ь, футбольный клуб "Челси". Мы — футбольный клуб Лиги Чемпионов, вот кем мы являемся".



"Он не может выходить и говорить такие вещи. Кто тебя на это надоумил? Нет, приятель. Это футбольный клуб Лиги Чемпионов. Мы всегда были в Лиге Чемпионов. Я могу вам поклясться прямо сейчас, что я никогда не видел, б***ь, ни единого матча в Лиге Конференций. Я никогда не смотрел Лигу Конференций, мне плевать на нее, это не то, чем мы являемся".



"Мы — футбольный клуб Лиги Чемпионов. И когда он выходит и говорит, что мы опережаем график... Нет, вы не опережаете. Мы должны быть в Лиге Чемпионов".



"Думаю, тот комментарий тренера, что мы не являемся претендентом на победу в Премьер-Лиге, засел в головах игроков, и с тех пор все пошло по п***е. Мы должны им быть. Мы не ведаем, что творим", — сообщил Микел в своем подкасте.