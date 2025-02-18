"Юнайтед" заинтересован в покупке Осимхена
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему турецкого "Галатасарая" Виктору Осимхену.
Осимхен едва не переехал в Премьер-Лигу еще прошлым летом. "Челси" до самого дедлайна вел переговоры с "Наполи", который владеет Виктором, но не успел согласовать сделку.
Обнаружив себя в опале у главного тренера "Наполи" Антонио Конте, вскоре Осимхен отправился в аренду в "Галатасарай", где наколотил уже 19 мячей и отдал пять результативных передач в рамках турецкой Суперлиги и Лиги Европы.
По информации TEAMtalk, "Юнайтед" следит за ситуацией Осимхена в преддверии летнего трансферного окна, однако убедить 26-летнего нигерийца перебраться в Манчестер будет непросто.
Осимхен хочет сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, тогда как "Юнайтед" никак не может нащупать свою игру при новом главном тренере Рубене Амориме и занимает только 15-е место в Премьер-Лиге.
Добавим, грядущим летом Осимхен, зарабатывающий около 200,000 фунтов в неделю, может быть выкуплен у "Наполи" за фиксированную сумму в 75 млн. евро (62 млн. фунтов).
18.02.2025 11:00
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В принципе, 60 млн. фунтов за готового нападающего класса Осимхен, нормально. Да, возможно это не Левандовски, но и не Джексон это точно. Пригодился бы многим.
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