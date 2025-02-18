"Юнайтед" заинтересован в покупке Осимхена

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему турецкого "Галатасарая" Виктору Осимхену.

Осимхен едва не переехал в Премьер-Лигу еще прошлым летом. "Челси" до самого дедлайна вел переговоры с "Наполи", который владеет Виктором, но не успел согласовать сделку.



Обнаружив себя в опале у главного тренера "Наполи" Антонио Конте, вскоре Осимхен отправился в аренду в "Галатасарай", где наколотил уже 19 мячей и отдал пять результативных передач в рамках турецкой Суперлиги и Лиги Европы.



По информации TEAMtalk, "Юнайтед" следит за ситуацией Осимхена в преддверии летнего трансферного окна, однако убедить 26-летнего нигерийца перебраться в Манчестер будет непросто.



Осимхен хочет сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, тогда как "Юнайтед" никак не может нащупать свою игру при новом главном тренере Рубене Амориме и занимает только 15-е место в Премьер-Лиге.



Добавим, грядущим летом Осимхен, зарабатывающий около 200,000 фунтов в неделю, может быть выкуплен у "Наполи" за фиксированную сумму в 75 млн. евро (62 млн. фунтов).