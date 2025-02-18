Венгер сравнил Нванери с Фабрегасом

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сравнил юного вингера "канониров" Итана Нванери с Сеском Фабрегасом.

В этом сезоне 17-летний Нванери ворвался в первую команду "Арсенала", забив семь голов и отдав одну результативную передачу в 24 матчах с учетом всех соревнований.



Венгер находит Нванери "особенным талантом" и считает, что Итан, несмотря на возраст, способен утвердиться ключевым игроком "Арсенала", как это сделал юный Фабрегас 20 лет назад у Арсена.



"Когда речь о намерении ассистировать партнерам, Нванери созидает больше благодаря своему дриблингу и качеству своего паса. Да, конечно, Фабрегас был очень силен духом, но этот парень тоже выглядит таким, и когда я смотрю на него и вижу его зрелость, мне сложно представить, что ему 17 лет".



"Конечно, так было и с Сеском — признак особенного таланта в том, что эти игроки готовы рано", — сообщил Вегер beIN Sports.