Шейх Джассим по-прежнему заинтересован в покупке "Юнайтед"
Шейх Джассим из Катара по-прежнему заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед".
В 2023 году шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф сошлись в битве за право инвестировать в "Юнайтед", однако семейство Глэйзеров предпочло сохранить контроль над клубом с "Олд Траффорд" за собой.
Глэйзеры отказали шейху Джассиму, который хотел купить "Юнайтед" целиком, и сделали Рэтклиффа миноритарным акционером "красных дьяволов", заодно предоставив сэру Джиму контроль над футбольными вопросами в клубе.
Как сообщает издание Center Devils в эксклюзивном материале, шейх Джассим не потерял интерес к "Юнайтед" и готов действовать, если Глэйзеры или Рэтклифф будут открыты к продаже своих акций.
Шейх Джассим даже готов оставить Рэтклиффа на борту, выкупив только долю Глэйзеров в 72.3%.
"Цель остается прежней: выгнать Глэйзеров", — цитирует издание свой катарский источник, близкий к шейху Джассиму.
18.02.2025 09:00
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Глейзеры... Мне кто-то тут недавно выговаривал, что Глейзеры нихуя в МЮ не решают.. Кто был это пидор?
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👍👍👍🙏🙏🙏🙏
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