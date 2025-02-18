Шейх Джассим по-прежнему заинтересован в покупке "Юнайтед"

Олд Траффорд Шейх Джассим из Катара по-прежнему заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед".

В 2023 году шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф сошлись в битве за право инвестировать в "Юнайтед", однако семейство Глэйзеров предпочло сохранить контроль над клубом с "Олд Траффорд" за собой.

Глэйзеры отказали шейху Джассиму, который хотел купить "Юнайтед" целиком, и сделали Рэтклиффа миноритарным акционером "красных дьяволов", заодно предоставив сэру Джиму контроль над футбольными вопросами в клубе.

Как сообщает издание Center Devils в эксклюзивном материале, шейх Джассим не потерял интерес к "Юнайтед" и готов действовать, если Глэйзеры или Рэтклифф будут открыты к продаже своих акций.

Шейх Джассим даже готов оставить Рэтклиффа на борту, выкупив только долю Глэйзеров в 72.3%.

"Цель остается прежней: выгнать Глэйзеров", — цитирует издание свой катарский источник, близкий к шейху Джассиму.


Метки Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2025 09:00

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  1. zaeba1l 18.02.2025 10:03 # zaeba1l
    Глейзеры... Мне кто-то тут недавно выговаривал, что Глейзеры нихуя в МЮ не решают.. Кто был это пидор?

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  2. sergej-1993 18.02.2025 09:22 # sergej-1993
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