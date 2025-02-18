Шейх Джассим по-прежнему заинтересован в покупке "Юнайтед"

Шейх Джассим из Катара по-прежнему заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед".

В 2023 году шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф сошлись в битве за право инвестировать в "Юнайтед", однако семейство Глэйзеров предпочло сохранить контроль над клубом с "Олд Траффорд" за собой.



Глэйзеры отказали шейху Джассиму, который хотел купить "Юнайтед" целиком, и сделали Рэтклиффа миноритарным акционером "красных дьяволов", заодно предоставив сэру Джиму контроль над футбольными вопросами в клубе.



Как сообщает издание Center Devils в эксклюзивном материале, шейх Джассим не потерял интерес к "Юнайтед" и готов действовать, если Глэйзеры или Рэтклифф будут открыты к продаже своих акций.



Шейх Джассим даже готов оставить Рэтклиффа на борту, выкупив только долю Глэйзеров в 72.3%.



"Цель остается прежней: выгнать Глэйзеров", — цитирует издание свой катарский источник, близкий к шейху Джассиму.