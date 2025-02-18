"Челси" отправит Вашингтона назад в "Сантос"

Дейвид Вашингтон "Челси" согласился отпустить нападающего Дейвида Вашингтона в бразильский "Сантос" на правах аренды.

Именно у "Сантоса" "Челси" и приобрел Вашингтона за 20 миллионов евро (16.6 млн. фунтов), включая бонусы, в августе 2023.

С тех пор 19-летний бразилец сыграл только три матча за первую команду "синих", все три раза появившись на замену.

Как сообщает The Athletic, теперь Вашингтон возвращается в "Сантос", где будет играть бок о бок с прибывшим из "Аль-Хиляля" Неймаром.

Аренда Вашингтона будет рассчитана на бразильский сезон 2025, который стартует в марте и завершается в декабре, при этом "Челси" будет принадлежать опция отзыва игрока грядущим летом.

"Сантос" возьмет Вашингтона без арендной планы и без опции выкупа, но будет полностью выплачивать зарплату Дейвида.


Метки Вашингтон, Сантос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2025 08:00

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