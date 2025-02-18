Названа причина, почему Оби-Мартин ушел из "Арсенала" в МЮ

Чидо Оби-Мартин Стала известная причина, почему нападающий Чидо Оби-Мартин решил уйти из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед".

В минувшее воскресенье Оби-Мартин дебютировал за первую команду "Юнайтед", появившись на замену против "Тоттенхэма".

Пускай Оби-Мартин сыграл только три минуты и ни разу не коснулся мяча, сам факт его участия в матче Премьер-Лиги стал очередной вехой в карьере 17-летнего датчанина.

Оби-Мартин прославился на весь футбольный мира, когда в ноябре 2023, будучи 15-летним парнем, забил 10 голов за команду "Арсенала" U-16 против сверстников из "Ливерпуля" (14:3).

Однако в прошлом году Оби-Мартин покинул "Арсенал", который получил за свое юное дарование от "Юнайтед" чуть более 1.5 млн. фунтов в качестве компенсации.

По информации The Telegraph, "Арсенал" хотел удержать Оби-Мартина и представил тому план, как Чидо сможет проделать путь от команды U-18 до U-21 в этом сезоне, при этом иногда тренируясь с первой командой.

Однако Оби-Мартин хотел развиваться быстрее, вдобавок Чидо и его советники испытывали сомнения насчет шансов игрока на становление в первой команде "Арсенала".

Вторым фактором, почему Оби-Мартин ушел из "Арсенала", стали финансы. Веря в потенциал Чидо, "Юнайтед" предложил юниору ощутимо больше денег.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Оби-Мартин

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2025 07:00

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  1. gameboy 18.02.2025 08:01 # gameboy
    Нигер

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  2. wengerrrro 18.02.2025 07:47 # wengerrrro
    у Арсенала есть Калафьори, Тимбер, Тирни и Зинченко, но Льюиса-Скелли это не смутило и он играет в основе.
    а этот чел, учитывая нашу "конкуренцию" среди нападающих, просто повелся на бабки.

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  3. hunter022 18.02.2025 07:07 # hunter022
    Кто захочет поменять большой Лондон на деревню Манчестер?

    Ответ один деньги..

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