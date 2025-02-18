Владельцы "Челси" довольны Мареской

Энцо Мареска Владельцы "Челси" довольны работой главного тренера Энцо Марески и не требуют от того квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

Возглавив "Челси" прошлым летом, Мареска очень уверенно начал этот сезон. Одно время "синие" шли на втором месте в Премьер-Лиге и многими рассматривались в качестве претендента на титул.

Однако сейчас "Челси" переживает затяжной спад. Подопечные Марески выиграли лишь два из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, откатившись на шестое место в таблице. Также "синие" успели вылететь из Кубка Англии.

У "Челси" совершенно разладилась игра, а футболисты команды не скрывают своего разочарования, агрессивно реагируя друг на друга.

Болельщики "Челси" испытывают похожие чувства, принявшись скандировать имя предыдущего владельца клуба Романа Абрамовича и досрочно покинув стадион во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в прошлую пятницу.

Тем не менее, увольнение Мареске не грозит. Как сообщает The Athletic, Тодд Бели и партнеры довольны проделанной Энцо до сих пор работой и готовы быть терпеливее с бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы, нежели с Маурисио Почеттино или Грэмом Поттером.

"Челси" не ставил перед Мареской какую-либо турнирную задачу на этот сезон, поэтому непопадание в Лигу Чемпионов не будет иметь решающего значения для будущего итальянского специалиста. Для боссов клуба важнее, что команда развивается, а игра и результат становятся лучше, если сравнивать с двумя предыдущими сезонами.


Метки Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2025 06:00

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  1. pyatorochka 18.02.2025 06:18 # pyatorochka
    Унитаз по кличке "охранник" доволен.

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  2. chelsea-poebebay 18.02.2025 06:08 # chelsea-poebebay
    Конечно довольны если бы не этот овцепас то они бы в зоне вылета отсасывали у лестеров , хотя жопы трусы и хуи нюхать это их проф задача

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