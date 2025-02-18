Микел: "Санчо ввел "Челси" в заблуждение"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел подверг критике вингера "синих" Джейдона Санчо.

Санчо очень ярко начал этот сезон, и болельщики "Челси" не могли нарадоваться тем, что их клуб взял на себя обязательство выкупить Джейдона у "Манчестер Юнайтед" после окончания аренды за 25 миллионов фунтов.



Однако теперь постоянный трансфер Санчо уже не выглядит как выгодная сделка, потому что 24-летний англичанин переживает затяжной спад, забив лишь один гол в 10 последних матчах Премьер-Лиги.



"Он пришел, и он ввел нас в заблуждение парой хороших матчей. Знаете, мы подумали: "Черт возьми, мы получили Джейдона Санчо времен Дортмунда". Но теперь он снова исчез. Я не знаю, что случилось с Джейдоном. Его нет".



"Он пропал с радара. Он берет мяч, он больше не обыгрывает людей, он больше не создает моменты, он больше не помогает команде так, как ему следовало бы. А вдобавок к этому Мадуэке получил травму".



"В такой момент игрок должен подставить плечо, взять ответственность на себя и сказать: "Знаете, теперь у меня есть возможность играть каждую неделю, и мне нужно быть готовым к этому. Мне нужно помогать команде результативными передачами и голами". А он этого не делает".



"Джейдону нужно прибавить. Я не знаю, что происходит с Джейдоном, но Джейдону Санчо нужно, б***ь, проснуться. Премьер-Лига — тяжелейшая лига в мире. Если здесь ты не будешь этого делать..." — сообщил Микел в своем подкасте.