Хейсен может быть выкуплен за 50 млн. фунтов

"Борнмут" может быть бессилен помешать уходу Дина Хейсена грядущим летом из-за наличия в контракте своего защитника пункта о выкупе.

В этом сезоне Хейсен утвердился ключевым игроком "Борнмута", который сейчас находится в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги.



Своей игрой Хейсен привлек внимание ряда больших клубов. За последние недели и месяцы Дина сватали в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Реал" и "Барселону".



Как сообщает журналист Фабрицио Романо с пометкой "эксклюзив", с грядущего лета в контракте Хейсена может быть активирован пункт о выкупе за 50 миллионов фунтов.



Это вполне адекватная цена за игрока такого возраста и с таким потенциалом, поэтому во многом Хейсен является хозяином своей судьбы и сам может решать, где он видит свое будущее.