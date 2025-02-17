Хейсен может быть выкуплен за 50 млн. фунтов
"Борнмут" может быть бессилен помешать уходу Дина Хейсена грядущим летом из-за наличия в контракте своего защитника пункта о выкупе.
В этом сезоне Хейсен утвердился ключевым игроком "Борнмута", который сейчас находится в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги.
Своей игрой Хейсен привлек внимание ряда больших клубов. За последние недели и месяцы Дина сватали в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Реал" и "Барселону".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо с пометкой "эксклюзив", с грядущего лета в контракте Хейсена может быть активирован пункт о выкупе за 50 миллионов фунтов.
Это вполне адекватная цена за игрока такого возраста и с таким потенциалом, поэтому во многом Хейсен является хозяином своей судьбы и сам может решать, где он видит свое будущее.
17.02.2025 23:00
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