"Сити" видит в Вирце преемника для Де Брюйне

"Манчестер Сити" определил атакующего полузащитника немецкого "Байера" Флориана Вирца в качестве преемника для своего ветерана Кевина Де Брюйне.

Контракт Де Брюйне с "Сити" истекает в конце этого сезона, вдобавок в июне Кевину исполнится 34 года.



Поэтому "Сити" находится в поисках нового плеймейкера, и больше всего "горожане" хотят заполучить Вирца, который в этом сезоне совершил 27 результативных действий за "Байер".



Однако "Сити" придется очень постараться, чтобы заполучить Вирца. На Флориана также претендует "Бавария", а "Байер" все еще надеется склонить 21-летнего игрока сборной Германии к новой сделке.



Daily Mail предполагает, что "Сити" придется потратить около 85 миллионов фунтов для приобретения Вирца.