Венгер оценил шансы "Арсенала" на титул

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил шансы "канониров" на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Арсенал" уступает лидирующему "Ливерпулю" семь очков, однако Венгеру эта дистанция кажется слишком большой, учитывая форму мерсисайдской команды и количество оставшихся матчей.



Тем не менее, Венгер все равно поддерживает "Арсенал" и обещает молиться за команду Микеля Артеты.



"Слушайте, это простая ситуация. Другой команде нужно проигрывать матчи. Но сейчас позади уже 25 туров, и "Ливерпуль" проиграл лишь однажды. Им нужно проиграть минимум трижды в 13 последних матчах".



"Поэтому в данный момент это выглядит маловероятно, только если с ними не случится какой-нибудь провал. Но пока они проиграли только один матч".



"Поэтому они — суперфавориты. Вдобавок самому "Арсеналу" пришлось бы выдать еще одну превосходную серию".



"Так что я молюсь, но мне нужно улучшить качество своих молитв", — сообщил Венгер beIN Sports.