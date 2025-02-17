Венгер оценил шансы "Арсенала" на титул
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил шансы "канониров" на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
В данный момент "Арсенал" уступает лидирующему "Ливерпулю" семь очков, однако Венгеру эта дистанция кажется слишком большой, учитывая форму мерсисайдской команды и количество оставшихся матчей.
Тем не менее, Венгер все равно поддерживает "Арсенал" и обещает молиться за команду Микеля Артеты.
"Слушайте, это простая ситуация. Другой команде нужно проигрывать матчи. Но сейчас позади уже 25 туров, и "Ливерпуль" проиграл лишь однажды. Им нужно проиграть минимум трижды в 13 последних матчах".
"Поэтому в данный момент это выглядит маловероятно, только если с ними не случится какой-нибудь провал. Но пока они проиграли только один матч".
"Поэтому они — суперфавориты. Вдобавок самому "Арсеналу" пришлось бы выдать еще одну превосходную серию".
"Так что я молюсь, но мне нужно улучшить качество своих молитв", — сообщил Венгер beIN Sports.
17.02.2025 21:00
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ЛЕГЕНДА
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Скажите ему кто-то, что Ливер может терять очки и не проигрывая, а играя в ничью. Про молитву он правильно сказал, нужно БОЛЬШЕ и ЛУЧШЕ молиться, потому что так работает мир, игроки и тренера ничего не решают, всё зависит от количества молящихся. Успех команды зависит от количества фанатов и их IQ.
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Молитесь, конониры. Ибо без молитвы пздц вам.
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