"Арсенал" оштрафован на 65,000 фунтов

"Арсенал" был оштрафован FA на 65,000 фунтов за неподобающее поведение своих игроков в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

25 января "Арсенал" одержал победу 0:1 на "Молинью", действуя вдесятером после удаления Майлса Льюис-Скелли в концовке первой тайме.



Впоследствии "Арсенал" подал апелляцию и добился того, что красная карточка Льюис-Скелли за фол на Мэттте Дохерти была аннулирована.



Одновременно с этим FA предъявила обвинения "Арсеналу", чьи игроки обступили рефери Майкла Оливера и принялись спорить по поводу удаления своего партнера.



Как следует из заявления Ассоциации, на сей раз "Арсенал" возражать не стал. "Канониры" признали свою вину и были оштрафованы независимой комиссией на 65,000 фунтов.