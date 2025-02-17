Ван Дейк: "Нам просто нужно пристегнуться и наслаждаться поездкой"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду получать удовольствие от чемпионской гонки Премьер-Лиги.

После победы 2:1 над "Вулверхэмптоном" накануне главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что по ходу второго тайма его команда впервые в сезоне принялась нервничать.



Однако Ван Дейк чувствует, что "Ливерпуль" обладает достаточным опытом и силой духа, чтобы успешно завершить сезон.



"Я сказал это еще несколько недель назад: нам просто нужно пристегнуться и наслаждаться поездкой. Будет много сюрпризов и поворотов. Если вы не готовы к этому — а мы уже имели дело с этим, — тогда это будут сложные пара месяцев для вас, но я чувствую, что наша команда готова к этому".



"Мы постараемся изо всех сил, и через 13 матчей станет видно, оказалось ли этого достаточно. Я полностью понимаю суету или нервозность, которые могут возникнуть, но нам нужно, чтобы фанаты были в своей лучшей форме за всю жизнь, а фанатам нужно, чтобы мы были в своей лучшей форме за всю жизнь. Надеюсь, в конце сезона все мы сможем получить еще больше удовольствия", — цитирует Ван Дейка The Guardian.