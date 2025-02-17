Аморим: "Нам нужно быть очень осторожными с Эриксеном"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал тревожное замечание насчет состояния здоровья полузащитника Кристиана Эриксена.
Эриксен был одной из многочисленных потерь "Юнайтед" в проигранном матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в понедельник.
Как и защитник Лени Йоро, Эриксен приболел, однако ситуация Кристиана осложняется известными проблемами с сердцем.
Как известно, Эриксен перенес остановку сердца на Евро-2024, и теперь Кристиан играет с установленным кардиовертер-дефибриллятором, что заставляет "Юнайтед" быть предельно осторожным.
"Лени и Крис отсутствовали, потому что приболели. Им еще нужно восстановиться. Конечно, у Криса есть эта ситуация с сердцем, и нам нужно быть очень осторожными. Сердце здесь не при чем! Я просто говорю, что сердечный ритм нужно контролировать, потому что у него был жар", — цитирует Аморима Daily Mirror.
17.02.2025 18:00
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В любой случае у него воспалительный процесс. Сердце может быть вполне здоровым, только вот источник нам никто не скажет
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