Каземиро планирует отработать свой контракт с МЮ

Полузащитник Каземиро принял решение до конца отработать свой роскошный контракт с "Манчестер Юнайтед".

Накануне против "Тоттенхэма" Каземиро сыграл в Премьер-Лиге впервые с декабря, не сумев предотвратить поражение "Юнайтед" со счетом 1:0.



Дефицит игровых минут не заставил Каземиро покинуть "Юнайтед" в зимнее трансферное окно, хотя к 32-летнему бразильцу существовал серьезный интерес из Саудовской Аравии.



Грядущим летом Каземиро уходить тоже не собирается. Экс-игрок "Реала" намерен отработать оставшиеся полтора года по своему контракту с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



"Помимо всего прочего, я уважаю "Манчестер Юнайтед" — клуб, которому я очень благодарен. У меня остается полтора года по контракту, и я бы хотел отработать его здесь в Манчестере".



"Мне комфортно здесь, как и моей семье. Они адаптировались, мы говорим по-английски. Я очень благодарен фанатам "Олд Траффорд" и клубу. Я счастлив на клубном уровне", — цитирует Каземиро Daily Mirror.