Каземиро планирует отработать свой контракт с МЮ

Каземиро Полузащитник Каземиро принял решение до конца отработать свой роскошный контракт с "Манчестер Юнайтед".

Накануне против "Тоттенхэма" Каземиро сыграл в Премьер-Лиге впервые с декабря, не сумев предотвратить поражение "Юнайтед" со счетом 1:0.

Дефицит игровых минут не заставил Каземиро покинуть "Юнайтед" в зимнее трансферное окно, хотя к 32-летнему бразильцу существовал серьезный интерес из Саудовской Аравии.

Грядущим летом Каземиро уходить тоже не собирается. Экс-игрок "Реала" намерен отработать оставшиеся полтора года по своему контракту с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.

"Помимо всего прочего, я уважаю "Манчестер Юнайтед" — клуб, которому я очень благодарен. У меня остается полтора года по контракту, и я бы хотел отработать его здесь в Манчестере".

"Мне комфортно здесь, как и моей семье. Они адаптировались, мы говорим по-английски. Я очень благодарен фанатам "Олд Траффорд" и клубу. Я счастлив на клубном уровне", — цитирует Каземиро Daily Mirror.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2025 17:00

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