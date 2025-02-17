Каскарино раскритиковал Мареску за использование Нкунку в качестве нападающего
Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино раскритиковал решение главного тренера "синих" Энцо Марески использовать Кристофера Нкунку на острие атак.
В минувшую пятницу Нкунку целиком сыграл матч Премьер-Лиги против "Брайтона", но не смог предотвратить поражение "Челси" со счетом 3:0.
В тот вечер "Челси" впервые с сентября 2021 нанес только один удар в створ за матч Премьер-Лиги, и беззубость команды Каскарино связывает с неправильным использованием Нкунку.
"Мне жаль, но Нкунку — обуза в качестве центрального нападающего. Я не имею представления, почему Мареска выпустил его после того, какую игру он показал в кубковом матче против "Брайтона". Его не существовало в игре".
"И что мы увидели в пятницу? Ровно ту же самую игру. Я скажу ему суровую правду: он не является центральным нападающим", — сообщил Каскарино talkSPORT.
17.02.2025 16:00
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Все куйня, но Брайтон хорошь в данный момент, оборона хороша всей командой, да такие как Митома и другие набрали физ форму и одолеть их тяжело. Конечно я бы выбрал сыграть даже на ноли но не проиграть в таком матче! У нас защита куевая это факт, да и ррбята спереди не совсем хороши....
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