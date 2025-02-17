Рэднапп: "МЮ нужно поменять семь-восемь игроков"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму нужно привести в свою команду до восьми новых игроков.

Накануне ослабленный травмами "Юнайтед" проиграл в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 1:0 и обнаружил себя на 15-м месте в Премьер-Лиге.



По мнению Рэднаппа, "Юнайтед" нужно привести в порядок свою трансферную политику, и затем кардинально обновить свой состав.



"Им нужно поменять семь-восемь игроков. Им нужно пригласить игроков лучше. У них нет ядра команды, которая сможет сражаться за высокие цели. Если вы сравните их с "Арсеналом", "Сити", "Ливерпулем"... Они в милях позади".



"Они потратили целые состояния. Но если у вас неправильная политика, и вы приглашаете 30-летних игроков на контракты сроком в четыре-пять лет, это никогда не сработает".



"Им нужно это изменить. Я смотрел на их запасных сегодня, и, вообще-то, мне было жалко их. У тренера не было кадров, чтобы добиться желаемого результата", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.