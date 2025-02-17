Слот: "В Премьер-Лиге никогда нельзя перевести дух"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что турнирная ситуация в Премьер-Лиге не дает его команде возможности перевести дух.
Благодаря тяжелой победе 2:1 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье "Ливерпуль" сохранил семиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги от преследующего "Арсенала".
Слот определенно чувствует, что "канониры" дышат в спину, поэтому предостерегает свою команду от расслабленности.
"В этом соревновании никогда нельзя перевести дух. У "Арсенала" серия из 15 матчей без поражений — 10 побед, пять ничьих. Во время этой серии дистанция всегда составляла семь очков. Поэтому это кое-что говорит о том, что делаем мы и что делают они. Это и делает Премьер-Лигу замечательной".
"В двух предыдущих сезонах титул между собой разыгрывали "Арсенал" и "Сити", и им обоим нужно было продолжать побеждать. Теперь в этом участвуем мы. Если вы хотите сражаться за что-нибудь особенное, вам нужно выиграть много матчей. На этом мы и сосредоточены", — цитирует Слота Sky Sports.
17.02.2025 14:00
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