Слот: "В Премьер-Лиге никогда нельзя перевести дух"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что турнирная ситуация в Премьер-Лиге не дает его команде возможности перевести дух.

Благодаря тяжелой победе 2:1 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье "Ливерпуль" сохранил семиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги от преследующего "Арсенала".



Слот определенно чувствует, что "канониры" дышат в спину, поэтому предостерегает свою команду от расслабленности.



"В этом соревновании никогда нельзя перевести дух. У "Арсенала" серия из 15 матчей без поражений — 10 побед, пять ничьих. Во время этой серии дистанция всегда составляла семь очков. Поэтому это кое-что говорит о том, что делаем мы и что делают они. Это и делает Премьер-Лигу замечательной".



"В двух предыдущих сезонах титул между собой разыгрывали "Арсенал" и "Сити", и им обоим нужно было продолжать побеждать. Теперь в этом участвуем мы. Если вы хотите сражаться за что-нибудь особенное, вам нужно выиграть много матчей. На этом мы и сосредоточены", — цитирует Слота Sky Sports.