Невилл раскритиковал тактику Аморима на матч с "Тоттенхэмом"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал тактику главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
Пропустив от Джеймса Мэддисона уже на 13-й минуте, в итоге "Юнайтед" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Тоттенхэма" накануне.
Давление "Юнайтед" так и не принесло свои плоды, однако то, как Аморим бесновался у бровки, не впечатлило Невилла. Гари считает, что Рубен должен винить себя.
"Такая дистанция между двумя центральными полузащитниками "Юнайтед" никуда не годится. Посмотрите, где Фернандеш, а где Каземиро. Это нарушает все правила футбола".
"Это абсолютное безумие. Структура этой команды ужасна. Двое игроков в полузащите действуют порознь. Это нелепо. Такого не увидишь на уровне U-9. Посмотрите на разрывы в полузащите! Шок".
"Аморим реально зол. Он сходит с ума у бровки. Он кричит на людей. Не уверен, на что он злится. Наибольшая проблема, которую я могу видеть, заключается в том, как настроена игра команды", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
17.02.2025 13:00
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