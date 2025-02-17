Невилл раскритиковал тактику Аморима на матч с "Тоттенхэмом"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал тактику главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Пропустив от Джеймса Мэддисона уже на 13-й минуте, в итоге "Юнайтед" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Тоттенхэма" накануне.



Давление "Юнайтед" так и не принесло свои плоды, однако то, как Аморим бесновался у бровки, не впечатлило Невилла. Гари считает, что Рубен должен винить себя.



"Такая дистанция между двумя центральными полузащитниками "Юнайтед" никуда не годится. Посмотрите, где Фернандеш, а где Каземиро. Это нарушает все правила футбола".



"Это абсолютное безумие. Структура этой команды ужасна. Двое игроков в полузащите действуют порознь. Это нелепо. Такого не увидишь на уровне U-9. Посмотрите на разрывы в полузащите! Шок".



"Аморим реально зол. Он сходит с ума у бровки. Он кричит на людей. Не уверен, на что он злится. Наибольшая проблема, которую я могу видеть, заключается в том, как настроена игра команды", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.