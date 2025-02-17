Лучшие моменты воскресных матчей 25-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 25-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" — 2:1 (2:0)
Голы: Диас 15, Салах 37 (пен) — Кунья 67
Длительность ролика: 12:55
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" — 1:0 (1:0)
Гол: Мэддисон 13
Длительность ролика: 10:11
17.02.2025 12:00
Просмотров: 538
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Последние комментарии:
Ватаны, они как бабы - любят ушами.
Не пытайтесь понять их женскую (ватную) логику. Они как и бабы - знают, что на войну не пойдут, даже если придётся отсосать у военкома, поэтому и визжат громче всех.
Лучше им цветы подарить на 8-е марта, как подарили этому парню его отчим:
https://imgur.com/a/OZp50cj
(ответить)
Весь мир пытается наебать этих тупых селюков, а они по-прежнему о России думают))))))
Американцы не хотели встречаться с Зеленским в Мюнхене, пока Украина не подпишет соглашение о добыче ископаемых —РБК
Издание со ссылкой на участников украинской делегации, которая отправилась на Мюнхенскую конференцию по безопасности, утверждает, что американская сторона изначально поставила условие: личная встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским может состояться, только если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых.
(ответить)
Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Бродячий пёс с потрёпанной судьбой
У магазинов что-то просит чтобы выжить,
А тут парнишка юный и седой
Вдруг обернулся- звонкий лай услышал
Их взгляды встретились, к друг другу подошли,
Один вилял хвостом, другой смеялся
К военной форме, где шевроны с буквой Z,
Он рыжей мордой с радостью прижался
Парнишка гладил радостного пса,
А люди просто мимо проходили
Они вдвоём другой хотели б мир,
Но видимо ещё не заслужили
И всё равно, что мимо проходящий
Подумает в потоке грустный люд
Они живут сейчас моментом,
Друг другу дарят радость и уют
Парнишка накормил его сосиской
И он его хотел с собой забрать
Куда? Окончен отпуск по ранению
И снова едет парень воевать
Он сел в автобус, проводил парнишку рыжий
И долго он хвостом своим вилял
От грусти заскулил чуть еле слышно
И снова к магазину убежал...
Роман П.
(ответить)
Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации в ФРГ для финансирования военной поддержки Киева.
Лицо обычного немца представили ?)))
(ответить)
оберег от боряхи и остального ватного отребья. если вы ещё раз на этой ветке напишете, что ватоёбы против мирного договора, это будет означать, что ватоёбские бибы плотно засели в ваших глотках
(ответить)
Крч, знаю, что если тема не касается хохлосрачей или обсуждения, чей клуб и у кого пососал, то всем поxyй, а уровень развития комментов за 15 лет деграднул, но
Сегодня подтвердилась инфа, что юзер под ником дин винчестер повесился. Те, кто его знает по чатикам в телеге, уже давно тут не сидят. Его звали Алмас, 32 годика, болел за лфк, жил в КЗ, сам с Тараза вроде как.
Крч, одного из нас забрала хромая и с косой. Press F.
(ответить)
ору с соевого хуеприемника с бабским визгом на хачидле, выпрашивает когда на фронт пойдут хуи, которые ссут ему в ебло
типа пробитая срака хачидлы из украинского окопа ща вопрошает под градом пуль, а не с залупой во рту, ебаная пиздлявая поебота бля
(ответить)
а чо эт так соевая давалка своей б/у сраки на хачидле так горит?
распизделась своим шлюшьим пизлявым голосом на весь фапл, шалава ебаная
(ответить)
Заметили, как риторика чёлочки изменилась и как она завизжала?
Начало войны, 2022: возьмут до обеда, никаких мирных переговоров с бандеро-режимом, победа до полной капитуляции
Зима 2025 (переписав свою хату на мамку и свалив хуй знает в какие ебеня из страны): хаха, соя против окончания войны, быстрее бы пиндосы перемирие осуществили, пожалуйста
Хотя челочку понять можно: чёлочка не хочет воевать, даже за курскую область.
(ответить)
2022 соя против войны, нет вайнее!
2025 соя против переговоров об окончании войны
соя это ебаное позорище, сборище ублюдков и пидарасов
(ответить)
Ватники уже объяснили, как так получилось, что пыня начал войну и положил сотню другую тысяч "своего" народа, объясняя это борьбой против однополярного мира, конец гегемонии пендостана, но, по-итогу США, ничего не делая, поджимают Украину под себя, а пыня молится на мирные переговоры с пиндосами?
(ответить)
лохлы небось с надеждой смотрели на вскукареки ебантяев с ес, типа они то нас не кинут
лол, они топят за место за столом переговоров, на котором будут делить неньку, поддержка салоуронильной потужности это всего лишь аргумент, чтобы получить табуретку у стола.
доскакались нерабы
(ответить)
Хай, лидерпуки! Скамопарашное отребье нехай.
(ответить)
до кучи
как проебать страну на микрозаймах, краткий мануал:
- берешь взаймы 177 ярдов
- на руки дают 75
- остаешься должен 500
профит!
(ответить)
бесплатный лендлиз или как лохла за пятак и в стойло
- Украина должна отчислять 50% всех доходов от лицензий на добычу ресурсов в пользу США, фактически предоставляя Вашингтону финансовую долю в экономике Украины.
- Инвестиционный фонд реконструкции будет обладать исключительными полномочиями по выдаче и управлению лицензиями на добычу ресурсов.
- США будут иметь «право первого отказа» на покупку любых экспортируемых минералов, прежде чем Украина сможет продавать их в другие страны.
- Украина должна отказаться от суверенного иммунитета, что означает, что США могут законно арестовать украинские активы, если Украина не выполнит свои финансовые обязательства.
- Соглашение классифицирует сделки Украины с ресурсами как коммерческие, что делает их предметом американского и международного арбитража.
- США получают полное право на аудит финансовых книг Украины, связанных с Фондом реконструкции.
- Украина должна предоставлять США ежемесячные финансовые отчеты и назначить независимого аудитора, оплачиваемого Украиной.
- В соглашении не указана дата истечения срока действия, что означает, что финансовые интересы США в ресурсах Украины могут сохраняться неопределенно долгое время.
потужность 100500%
(ответить)
Зеленский на пресс-конференции попросил дать ему 250 миллиардов замороженных российских активов
Нет американских денег, и ладно, дайте нам 250 миллиардов замороженных российских активов, и эти деньги в Европе — заявил он.
Дай, дай, дай, дай.
Ебаная чайка, сука.
(ответить)
Так, какой это уже день, когда ватники будут пытаться оправдаться и доказать, почему Украина, полностью (по их словам) переходящая в руки США - это хорошо? Это уже победа многополярного мира или ватная зрада?
(ответить)
Так, како
(ответить)
договор c американцами, который отказался подписывать Зеленский. Финансовый контроль США над украинскими ресурсами может быть бессрочным. Украина обязана ежемесячно отчитываться перед США по финансам. Право контролировать выдачу и управление лицензиями на ресурсы получит американский «Инвестиционный фонд реконструкции». США смогут первыми покупать украинские полезные ископаемые, прежде чем их предложат другим странам. Украина откажется от суверенного иммунитета, что позволит США конфисковывать ее активы в случае невыполнения финансовых обязательств. Не понимаю почему слон отказался, на первый взгляд никаких минусов нет
(ответить)
Mastercard и Visa вернутся в Россию в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — заявляет глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Оно вернутся в ближайшее время и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым система, — Анатолий Аксаков.
Россия
Путин
Трамп
Ливерпуль
(ответить)
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