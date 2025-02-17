Гвардиола дает "один процент" на победу "Сити" в Мадриде

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил в "один процент" вероятность того, что его команда победит "Реал" в Мадриде и выйдет в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В прошлый вторник "Сити" проиграл первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Реалу" со счетом 2:3, пропустив два поздних гола.



Этот результат обязывает ослабленных травмами "горожан" играть на победу в ответном матче, и Гвардиола понимает, что "камбэк" едва ли случится в среду вечером.



"Если вы спросите перед матчем, какова вероятность нашей победы на "Бернабеу", учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент. Но до тех пор, пока шансы есть, мы будем стараться, это точно", — цитирует Гвардиолу The Independent.