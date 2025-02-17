Де Лигт: "Травмы — не оправдание"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт заявил, что обилие травм не может быть оправданием поражению от "Тоттенхэма".

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 1:0 в Северном Лондоне, так и не сумев ответить на быстрый гол Джеймса Мэддисона.



За последние дни "Юнайтед" потерял с травмами целый ряд игроков, включая Кобби Майну и Амада Диалло, однако Де Лигт не считает это уважительной причиной и требует от своей команды прибавить.



"Если ты проигрываешь, это никуда не годится".



"Мы можем говорить о персональных проблемах, травмах, но у "Тоттенхэма" те же проблемы. Если ты проигрываешь, это никуда не годится".



"Мы играли нормально и создавали моменты. Но если ты проигрываешь 1:0, значит ты не забил и пропустил один гол, поэтому нам нужно прибавить на обоих концах поля".



"Думаю, нам не хватает напористости, жажды забить. Это касается не только атакующих игроков, но также полузащиты и защитников. Это командная вещь, и нам определенно нужно прибавить".



"Думаю, можно сказать, наша уверенность в себе серьезно страдает. Особенно в Премьер-Лиге. Если ты теряешь уверенность в себе, ты проигрываешь матч".



"У нас все равно был стартовый состав из игроков первой команды, так что травмы — не оправдание. Неприятно, когда вы теряете пять игроков за неделю, но это часть футбола, часть жизни".



"Думаю, вы должны заслужить удачу. В данный момент, судя по всему, мы ее не заслуживаем. Я не верю, что удача возьмется из ниоткуда", — сообщил Де Лигт Sky Sports.