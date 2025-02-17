Кэррику грозит увольнение из "Мидлсбро"
Бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Майклу Кэррику грозит увольнение с поста главного тренера "Мидлсбро".
Кэррик выиграл лишь три из 15 последних матчей и был освистал болельщиками "Мидлсбро" после домашнего поражения 0:1 от "Уотфорда" в минувшую субботу.
Это поражение, пятое в шести последних матчах Чемпионшипа, оставило "Боро" на 11-м месте в таблице, в четырех очках от зоны плей-офф. Правда, у "речников" есть матч в запасе.
Как сообщает talkSPORT, боссы клуба с "Риверсайда" не просто задумываются об увольнении Кэррика, но уже присмотрели замену Майклу в лице Стива Купера, который начинал этот сезон в "Лестере".
Кэррик тренирует "Мидлсбро" с октября 2022. Уже в своем первом сезоне он достиг плей-офф Чемпионшипа, а в прошлой кампании занял восьмое место.
17.02.2025 08:00
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Последние комментарии:
Эту концепцию, что "Крутой в прошлом игрок будет крутым тренером" пора напрочь забыть. Это работало в 20 веке. Сейчас нужны тренеры другого плана.
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Тупорылые из школы 92
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