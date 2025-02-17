Кэррику грозит увольнение из "Мидлсбро"

Бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Майклу Кэррику грозит увольнение с поста главного тренера "Мидлсбро".

Кэррик выиграл лишь три из 15 последних матчей и был освистал болельщиками "Мидлсбро" после домашнего поражения 0:1 от "Уотфорда" в минувшую субботу.



Это поражение, пятое в шести последних матчах Чемпионшипа, оставило "Боро" на 11-м месте в таблице, в четырех очках от зоны плей-офф. Правда, у "речников" есть матч в запасе.



Как сообщает talkSPORT, боссы клуба с "Риверсайда" не просто задумываются об увольнении Кэррика, но уже присмотрели замену Майклу в лице Стива Купера, который начинал этот сезон в "Лестере".



Кэррик тренирует "Мидлсбро" с октября 2022. Уже в своем первом сезоне он достиг плей-офф Чемпионшипа, а в прошлой кампании занял восьмое место.