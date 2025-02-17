Слот опасался, что Конате удалят против "Вулверхэмптона"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признался, что заменил Ибраиму Конате по ходу матча против "Вулверхэмптона", чтобы французский защитник не схлопотал красную карточку.

Накануне "Ливерпуль" реабилитировался за потерю двух очков в дерби против "Эвертона" (2:2), с трудом удержав победный счет против "Вулверхэмптона" (2:1).



Матч на "Энфилде" мог бы сложиться иначе, если бы рефери Саймон Хупер показал Конате вторую желтую карточку за фол на Матеусе Кунье незадолго до перерыва. После матча главный тренер "волков" Витор Перейра выразил мнение, что Ибраиму следовало повторно предупредить и выгнать с поля.



Слот тоже чувствовал, что Конате находится на волоске, поэтому на второй тайм вместо Ибраимы вышел Джарелл Куанса.



"Из-за этого я его и убрал. Я видел, что он получил первую желтую, и это, на мой взгляд, была желтая с натяжкой. Если бы он получил вторую за то, что плечом толкнул соперника, это была бы вторая желтая с натяжкой. Его бы удалили за две желтые с натяжкой. Думаю, рефери чувствовал то же самое, и поэтому он не показал ему вторую желтую".



"Но я видел много футбола в своей жизни и знаю, что в таком случае игрок и рефери оказываются под давлением, и следующий фол заставил бы рефери задуматься о том, чтобы, возможно, все-таки показать вторую желтую. Сыграть еще 45 минут против настолько сильной команды — это так сложно, и поэтому мне пришлось убрать Ибу. Ты не можешь играть в футбол с мыслью о том, что тебе нельзя фолить против таких хороших игроков, которыми обладает "Вулверхэмптон", — цитирует Слота The Guardian.