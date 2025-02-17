Мэддисон доволен своим ответом на критику Кина

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон считает, что ему удалось достойно ответить на критику легенды "Манчестер Юнайтед" Роя Кина.

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Юнайтед" Кин подверг Мэддисона критике, заявив, что Джеймс — не тот игрок, который поможет "шпорам" вернуться в топ-6.



Мэддисон отреагировал на это голом, который принес "Тоттенхэму" победу 1:0, и Джеймс считает, что это был лучший способ ответить.



"На этой неделе было немного шумихи снаружи, не так ли? Слушайте, у людей есть свои мнения, но я хотел, чтобы за меня говорила моя игра на поле сегодня, и я надеюсь, некоторые насладились моим победным голом".



"Никто не критичен ко мне больше, чем я сам. Нужно отдать должное боссу, который всегда говорит нам блокировать внешний шум, но иногда это сложно".



"Это можно использовать с выгодой для себя, но я думаю, босс предпочитает, когда мы просто остаемся в своем маленьком пузыре и слушаем только его".



"Иногда это сложно, потому что это попадается тебе на глаза в социальных сетях и WhatsApp. Люди присылают тебе всякое, и ты видишь это здесь и там".



"Особенно когда речь о высказываниях кого-то важного. Все сводится к тому, чтобы правильно ответить, и я сделал это сегодня. Как я уже сказал, я забил победный гол, поэтому я доволен", — сообщил Мэддисон Sky Sports.