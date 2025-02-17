Аморим: "Эта работа такая сложная"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пожаловался, что его работа "такая сложная", и травмы ее только усугубляют.

За последние дни лазарет "Юнайтед" пополнили Кобби Майну, Мануэль Угарте, Тоби Колльер и Амад Диалло, причем все они получили травмы на тренировках.



Теряя одного игрока за другим, Аморим был вынужден постоянно корректировать свой план на матч "Тоттенхэма", несмотря на полную неделю для подготовки.



После поражения 1:0 в Северном Лондоне Аморим описал, насколько сложно ему пришлось.



"Парни, то, что вы видите и что вы обсуждаете, я тоже вижу. У меня много проблем. Моя работа здесь такая, такая сложная. Но я придерживаюсь того, во что верю".



"Суть такова, что они забили, а мы — нет. Это наибольшая разница в матче. У нас было много моментов, но в конце концов они забили раз, а мы — нет".



"Первый шаг — создавать опасные ситуации. У нас были матчи, когда мы были возле штрафной, но не создавали ситуации. В этом матче мы создавали ситуации. Но в такого рода матче двух команд, дела которых идут неважно, один гол всегда будет решающим".



"Все начинается с идеи. Мы так долго просили полную неделю и, наконец, ее получили. Мы поработали над нашими принципами, но день за днем вы теряете игроков, и это меняет ваш подход к матчу. С Джошуа (Зиркзее) я не могу играть таким же образом, как и с Амадом (Диалло)".



"Иногда ты хочешь, чтобы Бруну (Фернандеш) разыгрывал мяч из глубины, потому что он действительно хорош при переключениях. Но затем ты хочешь, чтобы Бруну также прессинговал, и это сложно. Когда вы постоянно меняете план на игру, заставляя игроков реагировать, это сложно", — сообщил Аморим Sky Sports.