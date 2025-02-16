Слот объяснил важность победы над "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил важность победы 2:1 над "Вулверхэмптоном".

Упустив победу против "Эвертона" посреди недели на последних минутах (2:2), Слот всерьез опасался, что то же самое случится против "Вулверхэмптона" в воскресенье.



К счастью для Слота, его команда выстояла и набрала ценные три очка, и Арне считает, что такие победы являются одними из самых важных в сезоне.



"Ясное дело, это было облегчение, когда матч закончился, особенно после случившегося в среду".



"Там мы пропустили гол на последней минуте, и это так расстраивает, потому что ты знаешь, что этот момент окажет влияние на следующий матч и матчи за ним".



"Это немного сидело у нас в голове, и поэтому команда была в такой ярости в среду".



"Думаю, после пропущенного нами гола сегодня мы, возможно, впервые в сезоне принялись нервничать".



"При счете 2:0 мы думали, что забили третий гол, но рефери принял правильное решение его отменить из-за офсайда. Затем мы думали, что сделаем счет 3:0 с помощью пенальти, который с помощью VAR отменен — также правильно, на мой взгляд".



"А когда после этого счет становится 2:1, психологически это не всегда легко".



"Так что эти победы, наверное, еще важнее, чем когда вы переигрываете "Тоттенхэм", как это сделали мы две недели назад в полуфинале Кубка Лиги, и побеждаете 4:0".



"Если у вас нет этой силы духа, чтобы выигрывать сложные матчи, тогда мы никогда ничего не добьетесь", — цитирует Слота The Independent.