Робертсон — о победе над "Вулверхэмптоном": "Это большой результат"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон назвал "большим результатом" победу 2:1 над "Вулвехэмптоном".

Выиграв первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфиде" со счетом 2:0, после перерыва "Ливерпуль" отдал инициативу сопернику.



"Вулверхэмптон" даже отыграл один гол и был настойчив в поисках второго, но "красные" продержались до финального свистка.



Робертсон предполагает, что провал во втором тайме связан с усталостью после дерби против "Эвертона" посреди недели. Однако Энди рад, что "Ливерпуль" набрал три очка и сделал очередной шаг к титулу.



"Да, мы едва выстояли. Разумеется, при счете 2:0 в перерыве мы знали, что это может быть один из самых опасных результатов в футболе. Нам нужно было хорошо начать второй тайм, и у нас не вполне это получилось".



"Думаю, игра во втором тайме давалась нам с трудом. Возможно, на парнях сказался матч в среду. Но нам лишь нужно было постараться использовать свой опыт, постараться использовать все, что у нас есть. И, думаю, мы хорошо потрудились".



"Когда они забили, каждый занервничал. Игроки занервничали, трибуны занервничали, что, конечно, естественно. Но это огромная победа и минус еще один матч".



"Усталость могла сыграть свою роль, но я думаю, "Вулверхэмптон" был превосходен во втором тайме. Они произвели пару перестановок в перерыве и, уступая 2:0, принялись играть в более атакующей манере, больше отправляя игроков вперед. И это усложнило нам жизнь".



"Конечно, нам нужно лучше действовать с мячом, и мы знаем это. Но я думаю, это большой результат".



"Разумеется, после среды и вылета из Кубка Англии было важно вернуться на победный путь, и я надеюсь, это было началом", — сообщил Робертсон Sky Sports.