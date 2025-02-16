Аморим подтвердил худшие опасения насчет Диалло

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил худшие опасения насчет травмы вингера Амада Диалло.

Ранее на этой неделе Диалло получил травму лодыжки на тренировке "Юнайтед". "Красные дьяволы" уже объявили, что Амад пропустит "несколько недель", но Аморим предполагает, что этот сезон завершен для 22-летнего ивуарийца.



"Да, я думаю, он пропустит остаток сезона. Я не рассматриваю это так, словно вселенная против нас. Бывают сезоны, когда все случается одновременно. Возможно, мы найдем новые способны строить игру".



"У нас есть парни, на плечах которых меньше ответственности, меньше груза. Это хорошие игроки. Если нам придется использовать этих парней, возможно, мы обнаружим хорошие вещи", — цитирует Аморима Daily Mirror.