"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", несмотря на провал во втором тайме

Провалив второй тайма домашнего матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", "Ливерпуль" все-таки удержал победу — 2:1.

Относительно мерсисайдского дерби посреди недели в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота, заменив Конора Брэдли и Коди Гакпо.



У "волков" лишь Жоао Гомес поменял Жан-Рикнера Бельгарда.



Хозяева "Энфилда" начали матч с натиска, и уже на восьмой минуте Жота едва не открыл счет, пробив по отскочившему к нему мячу в штрафной, но немного мимо.



Свой второй шанс "Ливерпуль" использовал. Луис Диас опередил голкипера и боком протолкнул мяч в ворота после скидки в штрафной Мохамеда Салаха — 1:0.



"Красные" продолжили оказывать давление, хотя и без явных моментов. И на 35-й минуте Диас протолкнул мяч мимо голкипера на краю штрафной и нарвался на фол. Был назначен пенальти, который уверенно реализовал Салах — 2:0.



В концовке первого тайма "волки" немного активизировались, но лишь отметились опасным штрафным ударом Матеуса Куньи — немного неточно.



Второй тайм начался с выхода один на один появившегося на замену Маршалла Мунетси, однако Алиссон выручил "Ливерпуль".



Тут же "красные" ответили своим моментом, и Салах даже поразил чужие ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



На 57-й минуте Эмманюэль Агбаду вроде бы сбил в своей штрафной Жоту, однако после похода к монитору рефери отменил свое решение о пенальти.



Отделавшись испугом, на 67-й минуте "Вулверхэмптон" отыграл один гол. Кунья на ложном замахе ушел от Райана Гравенберха и нанес крученый удар с дистанции — 2:1.



Во втором тайме у "Ливерпуля" совершенно ничего не ладилось впереди, поэтому ближе к концу матча хозяева просто стали играть на удержание и с грехом пополам дотерпели до финального свистка.



"Вулверхэмптон" вчистую переиграл "Ливерпуль" во втором тайме, и лидеру Премьер-Лиги еще повезло отделаться только одним пропущенным мячом. К счастью, "красные" создали себе хороший задел до перерыва и благодаря этому одержали победу.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче