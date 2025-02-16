"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", несмотря на провал во втором тайме
Провалив второй тайма домашнего матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", "Ливерпуль" все-таки удержал победу — 2:1.
Относительно мерсисайдского дерби посреди недели в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота, заменив Конора Брэдли и Коди Гакпо.
У "волков" лишь Жоао Гомес поменял Жан-Рикнера Бельгарда.
Хозяева "Энфилда" начали матч с натиска, и уже на восьмой минуте Жота едва не открыл счет, пробив по отскочившему к нему мячу в штрафной, но немного мимо.
Свой второй шанс "Ливерпуль" использовал. Луис Диас опередил голкипера и боком протолкнул мяч в ворота после скидки в штрафной Мохамеда Салаха — 1:0.
"Красные" продолжили оказывать давление, хотя и без явных моментов. И на 35-й минуте Диас протолкнул мяч мимо голкипера на краю штрафной и нарвался на фол. Был назначен пенальти, который уверенно реализовал Салах — 2:0.
В концовке первого тайма "волки" немного активизировались, но лишь отметились опасным штрафным ударом Матеуса Куньи — немного неточно.
Второй тайм начался с выхода один на один появившегося на замену Маршалла Мунетси, однако Алиссон выручил "Ливерпуль".
Тут же "красные" ответили своим моментом, и Салах даже поразил чужие ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
На 57-й минуте Эмманюэль Агбаду вроде бы сбил в своей штрафной Жоту, однако после похода к монитору рефери отменил свое решение о пенальти.
Отделавшись испугом, на 67-й минуте "Вулверхэмптон" отыграл один гол. Кунья на ложном замахе ушел от Райана Гравенберха и нанес крученый удар с дистанции — 2:1.
Во втором тайме у "Ливерпуля" совершенно ничего не ладилось впереди, поэтому ближе к концу матча хозяева просто стали играть на удержание и с грехом пополам дотерпели до финального свистка.
"Вулверхэмптон" вчистую переиграл "Ливерпуль" во втором тайме, и лидеру Премьер-Лиги еще повезло отделаться только одним пропущенным мячом. К счастью, "красные" создали себе хороший задел до перерыва и благодаря этому одержали победу.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
16.02.2025 19:00
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Последние комментарии:
Пздц Аморима кроет) У него вообще есть, какое-то понимание по основному составу?
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Думаю матч ТТХ - МЮ будет по интереснее
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КЕКСТЕР, КАК ТЕБЕ ПОД ШКОНКОЙ УХАЗАХАЗАХ
https://t.me/severnnyi/3475
Гудков, Татарченко, Солодчук - вы конченые твари! Двое из троих - хохлы. Это не ошибки в планировании- это предательство и убийство!
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МЮ играет - е6ло под шконарем глотает)
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УХАХАХПЩАЗАХ
Сейчас просто пиздец под Никольским творится. 155-я колонной, бля, под красными флагами, как на параде пошла в лоб на рой укропьих дронов по заминированной дороге!!!!
Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали - именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге. Подробности будут позже. Молимся за парней, которые сейчас в полях!
https://t.me/severnnyi/3474
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Ну че кАнониры мажьте на голову вместо бриолина лубрикант как ваш обиженный трениришка
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Викарио братишка, береги ладошки..
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Почему Челси сегодня не играет! Скучно(((
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Вот сейчас точно будет интересный матч, как сказано избитым мемом: битва говна и мочи.
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Лучше по хохлам. Эй, чубатые, а вам нормально, что судьбу Украины решают два других государства? Вас даже не позвали на разговор)
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Пцц - игра полное гавно....Любой удар рандом и сегодня бы сосали как с ирисками.На 89-й минуте мог забить штрафной и все.
Заебали эти безголовые влетания в борьбу - чтоб потом мяч тупо отдать сопернику своим корявым гавно пасом.
Гол пропустили - потому что в центре была дары - просто никого.
Кванса спас матч - все одно и тоже - 1 в 1 как с Эвертоном.
ПРоеб по менталке - мяч в ноги сопернику - и упование на чудо.
Эндо просто выгрыз +2 очка как пидбуль.Был бы там кто то по нежнее - уже бы проебали навес и гавно гол с нулевого угла, который забивается по даным ОПТА раз в 50000 лет в Год Дракона, когда мимо пролетает комета Цзыцзиньшань C/2023.
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По матчу нечего сказать, хуёвенько , но результат есть.
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Дональд Трамп
45-й Президент США
20 января 2017 — 20 января 2021
Ливерпуль ФК
Лига чемпионов УЕФА 2019
Суперкубок УЕФА 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Английская Премьер-лига 2019/20
Трамп + Ливерпуль = Доминация!!!
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Фффуухх, потная катка. Но три очка в кармане, с победой, красные
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ВСУ разнесли колонну руских свиней из 155 бригады в курской области
руских хуесосов пидарасов уничтожают на их же земле. вторая армия мира 3 года не может справиться с маленькой Украиной
даже при всем пидорском хохлятском генштабе, Украинские воины ахуенно убивают руских свиней.
пидорский хохлятский генштаб, хуевое снабжение, конченая помощь от гейропы и пендостана, маленькая и слабая армия, большая часть ВСУ долбоебы, но даже в меньшинстве и с хуевым оружием, Украинские Воины кошерно убивают руских свиней с самыми нанотехногиями, арматами, миги 5 поколения, и ослами перевозчиками бк)))
русня, шо с ебалом?
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Французский поцелуй на самом деле был… татарским. В Сети выяснили, что в России до какого-то времени поцелуй с языком так и называли. Название произошло из обряда получения ярлыка. Князь обязан был сделать анилингус хану.
Живите с этим
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Ливерпуль поплыл, а впереди Вилла, Сити и НЮ. Игры в атаке просто нет - закрыли Салаха и можно спать спокойно, форварды Ливерпуля сами все запорят. В защите проходной двор и это против команды с 17 строчки АПЛ.
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Три очка не пахнут, парни подустали, волки рвали свое очко, чтобы заработать очко, но в итоге зря потраченные силы и в следующем матче опять потеряют очки. Борьба за чемпик выходит на свой пик, походу Ливерпуль с Арсеналом будут биться до конца.
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Калбасники посмотрели на кунью в 4к!
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Эндо хорош, на опыте
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