"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", несмотря на провал во втором тайме

Луис Диас и Мохамед Салах Провалив второй тайма домашнего матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", "Ливерпуль" все-таки удержал победу — 2:1.

Относительно мерсисайдского дерби посреди недели в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота, заменив Конора Брэдли и Коди Гакпо.

У "волков" лишь Жоао Гомес поменял Жан-Рикнера Бельгарда.

Хозяева "Энфилда" начали матч с натиска, и уже на восьмой минуте Жота едва не открыл счет, пробив по отскочившему к нему мячу в штрафной, но немного мимо.

Свой второй шанс "Ливерпуль" использовал. Луис Диас опередил голкипера и боком протолкнул мяч в ворота после скидки в штрафной Мохамеда Салаха — 1:0.

"Красные" продолжили оказывать давление, хотя и без явных моментов. И на 35-й минуте Диас протолкнул мяч мимо голкипера на краю штрафной и нарвался на фол. Был назначен пенальти, который уверенно реализовал Салах — 2:0.

В концовке первого тайма "волки" немного активизировались, но лишь отметились опасным штрафным ударом Матеуса Куньи — немного неточно.

Второй тайм начался с выхода один на один появившегося на замену Маршалла Мунетси, однако Алиссон выручил "Ливерпуль".

Тут же "красные" ответили своим моментом, и Салах даже поразил чужие ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

На 57-й минуте Эмманюэль Агбаду вроде бы сбил в своей штрафной Жоту, однако после похода к монитору рефери отменил свое решение о пенальти.

Отделавшись испугом, на 67-й минуте "Вулверхэмптон" отыграл один гол. Кунья на ложном замахе ушел от Райана Гравенберха и нанес крученый удар с дистанции — 2:1.

Во втором тайме у "Ливерпуля" совершенно ничего не ладилось впереди, поэтому ближе к концу матча хозяева просто стали играть на удержание и с грехом пополам дотерпели до финального свистка.

"Вулверхэмптон" вчистую переиграл "Ливерпуль" во втором тайме, и лидеру Премьер-Лиги еще повезло отделаться только одним пропущенным мячом. К счастью, "красные" создали себе хороший задел до перерыва и благодаря этому одержали победу.

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 16.02.2025 19:30 # sausage
    Пздц Аморима кроет) У него вообще есть, какое-то понимание по основному составу?

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  2. lovrentiy 16.02.2025 19:28 # lovrentiy
    Думаю матч ТТХ - МЮ будет по интереснее

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  3. narcot 16.02.2025 19:27 # narcot
    КЕКСТЕР, КАК ТЕБЕ ПОД ШКОНКОЙ УХАЗАХАЗАХ

    https://t.me/severnnyi/3475

    Гудков, Татарченко, Солодчук - вы конченые твари! Двое из троих - хохлы. Это не ошибки в планировании- это предательство и убийство!

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  4. dexter 16.02.2025 19:27 # dexter
    МЮ играет - е6ло под шконарем глотает)

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  5. narcot 16.02.2025 19:26 # narcot
    УХАХАХПЩАЗАХ



    Сейчас просто пиздец под Никольским творится. 155-я колонной, бля, под красными флагами, как на параде пошла в лоб на рой укропьих дронов по заминированной дороге!!!!
    Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали - именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге. Подробности будут позже. Молимся за парней, которые сейчас в полях!

    https://t.me/severnnyi/3474

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  6. xxa 16.02.2025 19:25 # xxa
    Ну че кАнониры мажьте на голову вместо бриолина лубрикант как ваш обиженный трениришка

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  7. vagifspurs 16.02.2025 19:24 # vagifspurs
    Викарио братишка, береги ладошки..

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  8. sausage 16.02.2025 19:20 # sausage
    Почему Челси сегодня не играет! Скучно(((

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  9. sausage 16.02.2025 19:18 # sausage
    Вот сейчас точно будет интересный матч, как сказано избитым мемом: битва говна и мочи.

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  10. sausage 16.02.2025 19:14 # sausage
    Лучше по хохлам. Эй, чубатые, а вам нормально, что судьбу Украины решают два других государства? Вас даже не позвали на разговор)

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  11. skychnie-oboi 16.02.2025 19:13 # skychnie-oboi
    Пцц - игра полное гавно....Любой удар рандом и сегодня бы сосали как с ирисками.На 89-й минуте мог забить штрафной и все.
    Заебали эти безголовые влетания в борьбу - чтоб потом мяч тупо отдать сопернику своим корявым гавно пасом.
    Гол пропустили - потому что в центре была дары - просто никого.
    Кванса спас матч - все одно и тоже - 1 в 1 как с Эвертоном.
    ПРоеб по менталке - мяч в ноги сопернику - и упование на чудо.
    Эндо просто выгрыз +2 очка как пидбуль.Был бы там кто то по нежнее - уже бы проебали навес и гавно гол с нулевого угла, который забивается по даным ОПТА раз в 50000 лет в Год Дракона, когда мимо пролетает комета Цзыцзиньшань C/2023.

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  12. sausage 16.02.2025 19:12 # sausage
    По матчу нечего сказать, хуёвенько , но результат есть.

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  13. alexomck 16.02.2025 19:12 # alexomck
    Дональд Трамп
    45-й Президент США
    20 января 2017 — 20 января 2021

    Ливерпуль ФК
    Лига чемпионов УЕФА 2019
    Суперкубок УЕФА 2019
    Клубный чемпионат мира 2019
    Английская Премьер-лига 2019/20


    Трамп + Ливерпуль = Доминация!!!

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  14. apl-nash 16.02.2025 19:12 # apl-nash
    Фффуухх, потная катка. Но три очка в кармане, с победой, красные

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  15. la-perdad 16.02.2025 19:10 # la-perdad
    ВСУ разнесли колонну руских свиней из 155 бригады в курской области

    руских хуесосов пидарасов уничтожают на их же земле. вторая армия мира 3 года не может справиться с маленькой Украиной

    даже при всем пидорском хохлятском генштабе, Украинские воины ахуенно убивают руских свиней.

    пидорский хохлятский генштаб, хуевое снабжение, конченая помощь от гейропы и пендостана, маленькая и слабая армия, большая часть ВСУ долбоебы, но даже в меньшинстве и с хуевым оружием, Украинские Воины кошерно убивают руских свиней с самыми нанотехногиями, арматами, миги 5 поколения, и ослами перевозчиками бк)))

    русня, шо с ебалом?

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  16. la-perdad 16.02.2025 19:08 # la-perdad
    Французский поцелуй на самом деле был… татарским. В Сети выяснили, что в России до какого-то времени поцелуй с языком так и называли. Название произошло из обряда получения ярлыка. Князь обязан был сделать анилингус хану.

    Живите с этим

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  17. dexter 16.02.2025 19:07 # dexter
    Ливерпуль поплыл, а впереди Вилла, Сити и НЮ. Игры в атаке просто нет - закрыли Салаха и можно спать спокойно, форварды Ливерпуля сами все запорят. В защите проходной двор и это против команды с 17 строчки АПЛ.

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  18. lovrentiy 16.02.2025 19:07 # lovrentiy
    Три очка не пахнут, парни подустали, волки рвали свое очко, чтобы заработать очко, но в итоге зря потраченные силы и в следующем матче опять потеряют очки. Борьба за чемпик выходит на свой пик, походу Ливерпуль с Арсеналом будут биться до конца.

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  19. drogba11cool 16.02.2025 19:07 # drogba11cool
    Калбасники посмотрели на кунью в 4к!

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  20. uali 16.02.2025 19:05 # uali
    Эндо хорош, на опыте

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